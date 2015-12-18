Власти Пекина второй раз в истории объявили красный уровень тревоги из-за смога

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Власти Пекина в пятницу, 18 декабря, объявили наивысший, «красный» уровень предупреждения в связи с ухудшением качества воздуха в ближайшие три дня, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Такой уровень принят второй раз после введения цветной шкалы. Впервые красная тревога объявлялась в начале декабря 2015 года на несколько дней.

В заявлении метеорологической службы Пекина подчеркивается, что жителям запрещено пользоваться автомобилями на этот период. Также они предлагают отменить занятия в школах.

Ранее участники конференции по климату в Париже, в том числе и Китай, одобрили всемирное климатическое соглашение. В поддержку документа высказались 195 делегаций.