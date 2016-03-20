Власти Австралии отказались от вырубки дождевых лесов

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Власти Австралии и расположенного на юге страны островного штата Тасмания отказались от планов по вырубке лесов в так называемой зоне дикой природы, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Эта зона охватывает площадь около 14 тысяч квадратных километров Тасмании и частично материковой Австралии, и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2014 году австралийские власти предложили ЮНЕСКО отозвать запрет на вырубку лесов на этой территории. Однако организация рекомендовала федеральным властям Австралии и правительству Тасмании отказаться от подобных планов.

Власти страны приняли решение прислушаться к рекомендации ЮНЕСКО.

Реликтовые дождевые леса занимают более 40% территории острова Тасмания, примерно половина из них включена в национальные парки.