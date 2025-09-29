Виктор Коваленко: Частный сектор также должен инвестировать в борьбу с изменением климата

Не только государство, но и частный сектор должен инвестировать в борьбу с изменениями климата.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель группы по услугам в области изменения климата и устойчивого развития в Центральной Азии и странах Кавказа Виктор Коваленко во время выступления на Бакинской климатической неделе (BCAW2025).

По его словам, ответственность за глобальные проблемы в большей степени ложится на государство:

"В этом вопросе от него ждут двух основных решений: первое - четкое определение целей; второе - стимулирование бизнеса. Если говорить откровенно, большая часть частного сектора не думает ни в глобальном, ни в национальном масштабе. Этот сектор заботится о самом бизнесе - прибыли, устойчивости, надежности, возможностях финансирования. То есть компании думают только о вопросах, которые непосредственно их затрагивают".

Виктор Коваленко отметил, что государство должно четко определить цели и рамки и заставить бизнес следовать за собой.