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Ведутся работы по вводу в эксплуатацию месторождений Шахбулаг, Довлетъярлы и Кюрдмахмудлу

Ведутся работы по вводу в эксплуатацию месторождений Шахбулаг, Довлетъярлы и Кюрдмахмудлу В прошлом году выполнены кадастровые работы по 67 расположенным на освобожденных территориях месторождениям, проинспектированы семь эксплуатируемых в период оккупации месторождений, предварительно оценен нанесенный ущерб.
Экология
17 марта 2023 г. 14:29
Ведутся работы по вводу в эксплуатацию месторождений Шахбулаг, Довлетъярлы и Кюрдмахмудлу

В прошлом году выполнены кадастровые работы по 67 расположенным на освобожденных территориях месторождениям, проинспектированы семь эксплуатируемых в период оккупации месторождений, предварительно оценен нанесенный ущерб.

Как передает Report, об этом говорится в отчете о деятельности правительства за 2022 год.

В отчете отмечается, что завершена инспекция 57 нерудных месторождений и месторождений природных строительных материалов в Агдамском, Лачынском и Кяльбаджарском районах, а также месторождений мраморизованных известняков в Ходжалинском районе.

Завершены оценочные работы на месторождениях в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском, Зангиланском, Губадлинском и Агдамском районах. Месторождения введены в эксплуатацию.

Ведутся также работы по вводу в эксплуатацию месторождения строительного камня Шахбулаг в Агдамском районе, месторождения строительного камня Довлетъярлы и месторождения глины Кюрдмахмудлу в Физулинском районе.

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Версия на азербайджанском языке Şahbulaq, Dövlətyarlı və Kürdmahmudlu yatağının istismara verilməsi istiqamətində iş aparılır

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