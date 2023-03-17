Ведутся работы по вводу в эксплуатацию месторождений Шахбулаг, Довлетъярлы и Кюрдмахмудлу

В прошлом году выполнены кадастровые работы по 67 расположенным на освобожденных территориях месторождениям, проинспектированы семь эксплуатируемых в период оккупации месторождений, предварительно оценен нанесенный ущерб.

В прошлом году выполнены кадастровые работы по 67 расположенным на освобожденных территориях месторождениям, проинспектированы семь эксплуатируемых в период оккупации месторождений, предварительно оценен нанесенный ущерб.

Как передает Report, об этом говорится в отчете о деятельности правительства за 2022 год.

В отчете отмечается, что завершена инспекция 57 нерудных месторождений и месторождений природных строительных материалов в Агдамском, Лачынском и Кяльбаджарском районах, а также месторождений мраморизованных известняков в Ходжалинском районе.

Завершены оценочные работы на месторождениях в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском, Зангиланском, Губадлинском и Агдамском районах. Месторождения введены в эксплуатацию.

Ведутся также работы по вводу в эксплуатацию месторождения строительного камня Шахбулаг в Агдамском районе, месторождения строительного камня Довлетъярлы и месторождения глины Кюрдмахмудлу в Физулинском районе.