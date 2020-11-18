В Зангилане посажены восточные платаны

На прошлой неделе в освобожденном селе Гаргабазар Физулинского района также были посажены восточные платаны и засеяны дубовые семена

При организации Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на территории освобожденного от оккупации Зангиланского района с участием приступивших к исполнению должностных обязанностей в районе сотрудников МВД, Минобороны и Государственной пограничной службы были посажены восточные чинары (платаны).

Об этом Report сообщила пресс-секретарь МЭПР Ирада Ибрагимова.

Она сказала, что в сезон осенней посадки деревьев, как и во всех районах Азербайджана, на освобожденных территориях также сажаются различные виды деревьев, в частности восточные платаны: "На прошлой неделе в освобожденном селе Гаргабазар Физулинского района также были посажены восточные платаны и засеяны дубовые семена".