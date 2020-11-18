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В Зангилане посажены восточные платаны

В Зангилане посажены восточные платаны На прошлой неделе в освобожденном селе Гаргабазар Физулинского района также были посажены восточные платаны и засеяны дубовые семена
Экология
18 ноября 2020 г. 12:20
В Зангилане посажены восточные платаны

При организации Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на территории освобожденного от оккупации Зангиланского района с участием приступивших к исполнению должностных обязанностей в районе сотрудников МВД, Минобороны и Государственной пограничной службы были посажены восточные чинары (платаны).

Об этом Report сообщила пресс-секретарь МЭПР Ирада Ибрагимова.

Она сказала, что в сезон осенней посадки деревьев, как и во всех районах Азербайджана, на освобожденных территориях также сажаются различные виды деревьев, в частности восточные платаны: "На прошлой неделе в освобожденном селе Гаргабазар Физулинского района также были посажены восточные платаны и засеяны дубовые семена".

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