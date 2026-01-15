В Загатале высота снежного покрова достигает 50 см

В большинстве регионов Азербайджана продолжаются интенсивные осадки, в горных и предгорных районах наблюдается снегопад.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Высота снежного покрова в Алибеке (Загатала) составляет 41 см, в Сарыбаше (Гах) и Шахбузе - 35 см, в Кишчае (Шеки) - 26 см, в Лачыне - 25 см, в Кяльбаджаре - 23 см, в Грызе - 22 см, в Халтане - 17 см, в Лерике - 13 см, в Шуше - 12 см, в Гусаре - 11 см, в Хыналыге и Хызы - 10 см, в Шахдаге и Губе - 9 см, в Гобустане и Габале - 7 см, в Гедабее - 6 см, в Ханкенди и Огузе - 5 см, в Садараке - 3 см, в Ходжалы и Балакяне - 1 см.

В Балакяне, Гахе, Шеки, Габале, Огузе, Шамахы, Губе, Гусаре, Загатале, Грызе, Халтане, Шахдаге, Мингячевире, Гёйчае, Лерике, Дашкесане наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха зафиксирована в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Аранских районах - до +3 °C, в Нахчыванской АР - до +8 °C, а в горных районах столбики термометров опустились до -9 °C.