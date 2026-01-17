В воскресенье в Баку ожидается мокрый снег, в регионах - мороз до −4°
- 17 января, 2026
- 13:16
18 января в Баку и на Абшеронском полуострове возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
Местами осадки будут интенсивными, к вечеру они постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.
Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 0-3, днем - 3-6° тепла. Атмосферное давление выше нормы - около 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85%.
В регионах Азербайджана также прогнозируются осадки: местами дождь с мокрым снегом, в горных и предгорных районах - снег.
Ночью температура воздуха опустится до -4°, днем ожидается 1-5° тепла. В горах ночью 5-10, в высокогорье - до −18°, днем - до 5° мороза.
В горных и предгорных районах ожидается гололед.