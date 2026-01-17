Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Экология
    • 17 января, 2026
    • 13:16
    18 января в Баку и на Абшеронском полуострове возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

    Местами осадки будут интенсивными, к вечеру они постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

    Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 0-3, днем - 3-6° тепла. Атмосферное давление выше нормы - около 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85%.

    В регионах Азербайджана также прогнозируются осадки: местами дождь с мокрым снегом, в горных и предгорных районах - снег.

    Ночью температура воздуха опустится до -4°, днем ожидается 1-5° тепла. В горах ночью 5-10, в высокогорье - до −18°, днем - до 5° мороза.

    В горных и предгорных районах ожидается гололед.

    Bazar günü Bakıya sulu qar yağacaq, 4 dərəcə şaxta olacaq - PROQNOZ

    В воскресенье в Баку ожидается мокрый снег, в регионах - мороз до −4°

