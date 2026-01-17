İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bazar günü Bakıya sulu qar yağacaq, 4 dərəcə şaxta olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 17 yanvar, 2026
    • 12:52
    Bazar günü Bakıya sulu qar yağacaq, 4 dərəcə şaxta olacaq - PROQNOZ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 18-də bəzi şəhərətrafı ərazilərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı ehtimalı var.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bəzi yerlərdə yağıntının intensivləşəcək, axşama doğru tədricən kəsiləcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 0-3, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə sütunu, nisbi rütubət 75-85 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyədək isti, gündüz 1-5 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 13-18 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.

    Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.

    Qarlı Hava sulu qar yağış

    Son xəbərlər

    13:07

    Azərbaycan Pakistandan sarıkök tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    12:55

    41 yaşlı futbolçu "Portu"nun tarixinə düşüb

    Futbol
    12:52

    Bazar günü Bakıya sulu qar yağacaq, 4 dərəcə şaxta olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:42

    Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 nəfər tapılıb

    Hadisə
    12:23

    Qazaxıstan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahına yeni rəis təyin edilib

    Digər ölkələr
    12:18

    Türkiyəli deputat: Azərbaycan Türk dünyasının birliyinin güclənməsində lokomotiv rolunu oynayır

    Xarici siyasət
    12:14
    Foto

    Anar Quliyev qlobal mənzil böhranının həllinə dair Azərbaycanın təcrübəsini bölüşüb

    İnfrastruktur
    12:07

    Metronun "20 Yanvar" stansiyasının platformasında bir nəfər ölüb

    Hadisə
    12:01

    İtaliya klubunun prezidenti vəfat edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti