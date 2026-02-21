В воскресенье в Азербайджане ожидаются кратковременные дожди

22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром местами не исключается изморось, к вечеру прогнозируется дождь.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который к вечеру стихнет.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем ​- 9-14°тепла. Атмосферное давление снизится с 765 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-80, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами возможны дожди, в горных районах - снег. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем ​​- 9-14° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​- 2-6° тепла.