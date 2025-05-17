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В воскресенье температура воздуха повысится до 30 градусов

В воскресенье температура воздуха повысится до 30 градусов 18 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, премущественно без осадков.
Экология
17 мая 2025 г. 12:22
В воскресенье температура воздуха повысится до 30 градусов

18 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, премущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что утром в некоторых местах возможен кратковременный небольшой дождь, гроза. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью 14-16°, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана премущественно без осадков. Однако днем в горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. В некоторых местах временами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 14-18°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 12-17° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bazar günü havanın temperaturu 30 dərəcəyədək yüksələcək

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