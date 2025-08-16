В воскресенье ожидаются дожди и грозы

17 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 16 на 17 августа в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-24, днем - 27-31 градус тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах не исключаются кратковременные ливни и град, которые к вечеру постепенно прекратятся, ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23, днем - 28-33, в горах ночью 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.