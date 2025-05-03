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В воскресенье ожидается ливень

В воскресенье ожидается ливень В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако в ночь с 3 на 4 мая и вечером местами возможен дождь.
Экология
3 мая 2025 г. 13:01
В воскресенье ожидается ливень

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако в ночь с 3 на 4 мая и вечером местами возможен дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ряде районов полуострова возможны кратковременные ливни и грозы. Северо-западный ветер временами будет усиливаться, однако днем ослабеет.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем -17-22°. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Влажность воздуха ночью 70-80%, днем - 55-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки и грозы. В отдельных районах возможны сильные ливни, град, а в высокогорьях - мокрый снег. Местами туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит 10-15°, днем - 19-24°, в горах ночью - 3-7°, днем - 7-12°.

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