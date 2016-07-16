​В воскресенье в Азербайджане воздух прогреется до 39 градусов

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 17 июля в столице и на полуострове будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-26, днем - 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако утром и вечером на некоторых территориях Большого Кавказа возможны грозы и кратковременные дожди. Прогнозируется западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем - 23-28 градусов тепла.

Атмосферное давление - 759 мм.рт.ст. Относительная влажность составит 65-75%, днем - 40-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 20-21, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово – 24-25 градусов тепла.