В воскресенье в Азербайджане ожидается 33 градуса тепла

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Утром и вечером местами ожидается туман. Ветер северный. Ночью температура воздуха составит 18-21, днем 28-33 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков. Однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Ветер западный, местами усиливающийся. Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.