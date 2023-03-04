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В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева прошла акция по посадке деревьев

В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева прошла акция по посадке деревьев При организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) и Государственного таможенного комитета (ГТК) состоялась акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Экология
4 марта 2023 г. 23:51
В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева прошла акция по посадке деревьев

При организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) и Государственного таможенного комитета (ГТК) состоялась акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, на площади 3 га при участии официальных лиц и сотрудников МЭПР и ГТП, а также волонтеров на территории поселка Мушфигабад прошла акция по посадке подходящих для климата Абшеронского полуострова 2 500 эльдарских сосен и оливковых деревьев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin yubileyi ilə əlaqədar ağacəkmə aksiyası keçirilib

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