В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева прошла акция по посадке деревьев

В связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева прошла акция по посадке деревьев

При организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) и Государственного таможенного комитета (ГТК) состоялась акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

https://static.report.az/photo/a3055b3c-adc7-334d-a416-b095932d025a.jpeg https://static.report.az/photo/a3055b3c-adc7-334d-a416-b095932d025a.jpeg