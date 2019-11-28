В связи с "Годом Насими" состоится кампания по посадке 650 тысяч деревьев

В связи с "Годом Насими" 5 декабря в Азербайджане состоится кампания по посадке 650 тысяч деревьев.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в рамках инициативы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во всех регионах страны одновременно стартует кампания по посадке 650 тысяч деревьев, приуроченная к 650-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

"В рамках кампании "Внеси свой вклад в сохранение природы" в нашей стране осуществится невиданное доселе мероприятие. В течение одного дня будет посажено 650 тысяч деревьев", - отметила она.