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В связи с Днем молодежи прошла акция по посадке деревьев

В связи с Днем молодежи прошла акция по посадке деревьев В Абшероне прошла акция по посадке деревьев в честь Дня молодежи - 2 февраля.
Экология
1 февраля 2025 г. 15:01
В связи с Днем молодежи прошла акция по посадке деревьев

В Абшероне прошла акция по посадке деревьев в честь Дня молодежи - 2 февраля.

Как сообщает Report, в акции приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, и.о. исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Гадир Халилов, студенты и молодежь.

В ходе акции на территории более одного гектара в поселке Мушфигабад Абшеронского района было посажено более тысячи саженцев, в основном, сосны эльдарской и оливковых деревьев, соответствующих местным климатическим условиям.

Председатель ОАО ”Озеленение и ландшафтное строительство“ Джавид Абдуллаев сообщил Report, что за последние шесть лет на административных территориях Абшеронского и Гарадагского районов, в окрестностях поселка Мушфигабад на 250 гектарах посажено около 141 тысячи 640 единиц различных видов деревьев и кустарников, включая сосну, кипарис, восточный платан, гранат, тут.

Член Общественного объединения "Молодые волонтеры" Рабия Имамалиева подчеркнула, что сохранение экологического баланса - это ответственность каждого: "Важно, чтобы мы, молодежь, играли активную роль в этом процессе. Участвуя в подобных инициативах, мы стремимся создать новый, здоровый мир для будущего".

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər Günü münasibətilə ağacəkmə aksiyası keçirilib, gələcək üçün yeni, sağlam dünya yaratmağa çağırış edilib

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