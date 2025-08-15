В субботу в Баку и регионах ожидаются осадки

О нас

Экология
15 августа 2025 г. 12:54
16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В течение дня местами возможны кратковременные осадки и грозы. Будет преобладать северо-западный ветер, который утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 28-31 градус тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 45-50%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В отдельных местах осадки будут интенсивными, не исключаются град и туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 29-34, в горах ночью 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

Версия на азербайджанском языке Şənbə günü bəzi yerlərdə yağış yağacaq - PROQNOZ

