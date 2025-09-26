В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровень погодной опасности на 27 сентября в связи с дождливой и ветреной погодой, прогнозируемой на территории страны.

Как сообщает Report, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня временами дожди. На некоторых территориях полуострова возможны ливни с грозами. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16, днем 16-19 градусов тепла. Атмосферное давление ожидается выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются временами дождь и грозы. В отдельных местах возможны интенсивные и сильные ливни, град, а в высокогорных районах - снег. Местами временами будет туман. Западный ветер в некоторых местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем 18-23, в горах ночью 3-6, днем 6-9 градусов тепла.