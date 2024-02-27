В Су чершенбеси на землях лесного фонда было посажено более 55 тысяч деревьев

В Су чершенбеси, который является предвестником весны, на землях лесного фонда страны были проведены мероприятия по посадке деревьев.
Как передает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов, в первый вторник Новруза Су чершенбеси при участии сотрудников региональных лесохозяйственных центров на землях лесного фонда Лянкяранского, Астаринского, Губинского, Хачмазского, Огузского, Загатальского, Шекинского, Бардинского, Агдашского, Гейгельского, Газахского и Агджабединского районов за один день было высажено 55 344 саженца, посеяно 546 килограммов семян дуба.