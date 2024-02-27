Египет завершил строительство второго лагеря беженцев в Газе

Египет завершил строительство второго лагеря для перемещенных лиц в секторе Газа и готов приступить к возведению третьего.

Египет завершил строительство второго лагеря для перемещенных лиц в секторе Газа и готов приступить к возведению третьего.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Источники сообщают, что третий лагерь будет располагаться на севере провинции Дейр-эль-Балах, находящейся в центральной части палестинского анклава. Кроме того, власти Египта планируют построить в Газе полевой госпиталь, снабженный операционными, которые будут оборудованы в соответствии с нуждами врачей. Всего египетская сторона планирует предоставить убежище и лечение, а также оказать помощь "тысячам палестинцев, вынужденных покинуть свои дома в результате израильской агрессии в Газе".

24 февраля телеканал проинформировал, что Египет в ближайшее время построит два специальных лагеря для перемещенных лиц в южной и центральной части Газы. В лагере близ Хан-Юниса смогут разместиться до 4 тыс. переселенцев, оба объекта будут обеспечены электроэнергией и системой канализации. В палестинском городе Рафах, расположенном в непосредственной близости от границы с Египтом, власти республики возведут полевой госпиталь и два логистических центра для распределения гуманитарной помощи.

В начале января Египет приступил к созданию первого в Газе палаточного лагеря для перемещенных лиц в районе Хан-Юниса. Как сообщал представитель Египетского общества Красного Полумесяца Мухаммед Хасан, лагерь рассчитан на около 7 тыс. человек.