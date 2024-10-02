В Ширванском национальном парке открыт пункт для наблюдения за газелями

При поддержке посольства Германии в Азербайджане в Ширванском национальном парке открыт новый пункт наблюдения за газелями.

При поддержке посольства Германии в Азербайджане в Ширванском национальном парке открыт новый пункт наблюдения за газелями.

Как сообщает аранское бюро Report, в церемонии участвовали заместитель посла Германии Хейко Шварц, руководитель проекта Хармут Мюллер, заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Рашад Аллахвердиев и другие официальные лица.

Гостям представили информацию о парке и созданном в нем центре экотуризма, отметив, что поголовье газелей на территории площадью около 65 тысяч гектаров достигает порядка 7 тыс. животных.

Было отмечено, что в озеро “Гызылгаз”, расположенном на пути миграции перелетных птиц, обитает 35 видов рыб. На этой территории имеются благоприятные условия для зимовки 230 видов птиц, из которых 60-70 видов являются постоянными жителями национального парка.

В Ширванском национальном парке также созданы 11 туристических маршрутов.