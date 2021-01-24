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В Шамахы произошло извержение грязевого вулкана Гушчу – ЭКСКЛЮЗИВ

В Шамахы произошло извержение грязевого вулкана Гушчу – ЭКСКЛЮЗИВ «Сегодня, около 19:20, в 500-600 метрах от села Гушчулуг, расположенного на административной территории Шамахинского района, произошло извержение грязевого вулкана с одноименным названием - Гушчу».
Экология
24 января 2021 г. 00:16
В Шамахы произошло извержение грязевого вулкана Гушчу – ЭКСКЛЮЗИВ

«Сегодня, около 19:20, в 500-600 метрах от села Гушчулуг, расположенного на административной территории Шамахинского района, произошло извержение грязевого вулкана с одноименным названием - Гушчу».

Об этом Report сообщил директор Государственного природного заповедника Группа грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова Джейхун Пашаев.

«По предварительной информации, извержение было не очень сильным. Грязевой вулкан Гушчу - один из самых активных действующих вулканов в Шамахинском районе, состоит из трех групп. Мы продолжим мониторинг и предоставим дополнительную информацию», - сказал Пашаев.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda Quşçu palçıq vulkanı püskürüb - EKSKLÜZİV

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