В Шамахы произошло извержение грязевого вулкана Гушчу – ЭКСКЛЮЗИВ

«Сегодня, около 19:20, в 500-600 метрах от села Гушчулуг, расположенного на административной территории Шамахинского района, произошло извержение грязевого вулкана с одноименным названием - Гушчу».

«Сегодня, около 19:20, в 500-600 метрах от села Гушчулуг, расположенного на административной территории Шамахинского района, произошло извержение грязевого вулкана с одноименным названием - Гушчу».

Об этом Report сообщил директор Государственного природного заповедника Группа грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова Джейхун Пашаев.

«По предварительной информации, извержение было не очень сильным. Грязевой вулкан Гушчу - один из самых активных действующих вулканов в Шамахинском районе, состоит из трех групп. Мы продолжим мониторинг и предоставим дополнительную информацию», - сказал Пашаев.