В Шамахе открылся сафари-парк

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ 2 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с новым Шамахинским сафари-парком.

Как сообщает Report, одним из широко распространенных видов экотуризма в современный период является сафари-туризм. Впервые этот вид туризма появился в отличающейся богатой природой Африке. Слово сафари заимствовано из языка одного из африканских народов - танзанийцев, означает путешествовать, совершать прогулку. Подобные туры осуществлялись в ряде стран Африки для привлечения богатых туристов, приезжающих из западной Европы и Америки, образцами местной дикой фауны. Сегодня сафари-туризм популярен как вид туризма, организованного в целях охоты или фотоохоты, рыболовства, наблюдения за животными в естественных условиях на открытом пространстве. В связи с тем, что традиционное сафари вынуждает животных сталкиваться с угрозой исчезновения, в последнее время организаторы, отказавшись от нацеленных на охоту туров, ориентируются только на фотосафари. Фотосафари образно называют также «тихой охотой». В Азербайджане тоже имеются широкие возможности для осуществления туров фотосафари. Природные территории, особо охраняемые в различных уголках нашей страны, - национальные парки, заповедники могут сыграть важную роль в привлечении зарубежных туристов в подобные туры.

Связанные с этим вопросы отражены в «Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности в Азербайджане», утвержденной Указом Президента Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года. В Стратегической дорожной карте отмечено, что Министерство культуры и туризма совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, осуществляя исследования экологических туристических возможностей Азербайджана, на основе этого подготовят план мероприятий, связанных с организацией различной туристической деятельности в национальных парках. Будет составлен график оптимальной деятельности по созданным маршрутам. Сюда также входит выдвижение предложений по определению и разработке потенциальных туристических мест для кемпинга в национальных парках. В случае целесообразности в результате исследований, функционирование этих мест для кемпинга может быть также поручено частным операторам. Отметим, что в документе было также отмечено создание Шамахинского сафари-парка. Шамахинский сафари-парк уже готов.

Во время ознакомления с парком глава государства и первая леди были проинформированы о том, что ООО «Azər Ekov», созданное в Азербайджане в 2014 году с целью организации на научных основах экологической охоты, адаптации видов диких животных к природе Азербайджана, в короткий срок начало проводить необходимые работы в этом направлении. В первую очередь, ООО «Azər Ekov» стало членом Международной ассоциации заводчиков оленей и диких копытных - IDUBA. Тем самым, ООО «Azər Ekov» получило право представлять данную ассоциацию на Южном Кавказе и предотвратило вступление Армении в эту структуру. Благодаря организованным IDUBA встречам члены структуры в течение определенного времени организовывали собрания, делились мнениями о разведении животных, организации охоты, торговле рогами, производстве кормов и кормовых добавок и др. ООО «Azər Ekov», принимавшее участие в мероприятиях этой ассоциации в качестве равноправного члена, поставило перед собой такие цели, как приобретение международного опыта, привлечение интереса зарубежных специалистов к азербайджанской природе.

Было отмечено, что с поручениями, вытекающими из «Стратегической дорожной карты по развитию в Азербайджане специализированной туристической промышленности», в целях создания экологического заповедника для диких животных, в Шамахинском районе, на территории горно-лесистой местности под названием Пиргулу площадью 620 гектаров в соответствии с международными стандартами была огорожена территория площадью 480 гектаров. Сюда из хозяйств Латвии, Польши, Словакии, Чехии и Венгрии были завезены состоящие из трех видов 420 голов генетически ценных животных, именуемых благородными оленями, ланями и муфлонами, обеспечен их выпуск на специально охраняемую территорию. В результате проведенных селекционных и ветеринарных мероприятий число этих животных увеличилось почти вдвое. Так, в настоящее время в парке 790 животных, в том числе 260 голов благородных оленей, 250 голов муфлонов и 280 ланей из породы маралов.

Проведена также важная работа по созданию внутренней инфраструктуры экологического парка. Так, проложена широкая дорога протяженностью 36 километров. Кроме того, для животных создано большое количество естественных укрытий. С целью защиты оленей, ланей и муфлонов от внешних воздействий и инфекционных заболеваний построено 52-километровое ограждение, соответствующее международным стандартам.

На территории парка построены также административное здание и гостевой дом. На территории административного здания и гостевого дома проведены работы по благоустройству.