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Report Georgia

В Шахдагcком национальном парке родился третий детеныш зубра

В Шахдагcком национальном парке родился третий детеныш зубра Число зубров уже достигло 15
Экология
6 августа 2020 г. 10:16
В Шахдагcком национальном парке родился третий детеныш зубра

В рамках проекта реинтродукции зубров, реализуемого общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родился еще один детеныш зубра.
Как сообщает Report, заместитель начальника Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова отметила, что число детенышей зубров достигло 3.

Она отметила, что детеныш здоров и уже присоединился к стаду: "В мае прошлого года на территорию Исмаиллинского отделения Шахдагcкого национального парка были завезены 12 зубров из зоопарков Франции и Бельгии".

А.Самедова напомнила, что число зубров уже достигло 15.

 

 

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Версия на английском языке ФотоThird bison cub born in Shahdag National Park
Версия на азербайджанском языке ФотоŞahdağ Milli Parkında üçüncü zubr balası dünyaya gəlib

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