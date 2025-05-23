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В Санкт-Петербурге обсудили уровень Каспия и экологическое сотрудничество

В Санкт-Петербурге обсудили уровень Каспия и экологическое сотрудничество В Санкт-Петербурге прошла первая встреча азербайджано-российской рабочей группы по вопросу обмеления Каспийского моря, а также ряд дискуссий в рамках XI Невского международного экологического конгресса.
Экология
23 мая 2025 г. 18:38
В Санкт-Петербурге обсудили уровень Каспия и экологическое сотрудничество

В Санкт-Петербурге прошла первая встреча азербайджано-российской рабочей группы по вопросу обмеления Каспийского моря, а также ряд дискуссий в рамках XI Невского международного экологического конгресса.

Как сообщает Report, Азербайджан на мероприятиях представляла делегация во главе с заместителем министра экологии и природных ресурсов Рауфом Гаджиевым.

Заседание рабочей группы состоялось в рамках реализации договоренностей, достигнутых на встрече министров экологии в Баку в декабре 2024 года.

Рабочая группа обсудила проект совместной Программы по мониторингу уровня Каспия, механизмы ее реализации и будущие шаги.

Темой обсуждения также стали изменения климата и развитие трансграничного экологического сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоCaspian Sea levels and environmental cooperation discussed in St. Petersburg
Версия на азербайджанском языке ФотоSankt-Peterburqda Xəzər dənizinin səviyyəsi və regional ekoloji əməkdaşlıq müzakirə olunub

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