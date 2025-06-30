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В ряде стран Европы объявлен "красный" уровень опасности из-за аномальной жары

В ряде стран Европы объявлен "красный" уровень опасности из-за аномальной жары Ряд европейских стран столкнулся с экстремально жаркой погодой.
Экология
30 июня 2025 г. 23:30
В ряде стран Европы объявлен красный уровень опасности из-за аномальной жары

Ряд европейских стран столкнулся с экстремально жаркой погодой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным BFM TV, во Франции в 16 департаментах введут во вторник "красный", самый высокий, уровень опасности из-за погодных условий, в 68 департаментах - "оранжевый" уровень.

Ожидается, что во вторник температура во Франции достигнет 36-40оС, в связи с чем во вторник и среду 200 школ закроются или изменят режим работы.

В Испании в ближайшие два дня дневная температура продержится на отметке выше 40о, ночью температура будет достигать не менее 25о, сообщает The Guardian.

В субботу в испанском городе Эль-Гранадо зафиксировали рекордную для июня в этой стране температуру - 46о. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1965 году, когда температура в городе Севилья поднялась до 45,2о.

В Португалии в семи из 18 округов страны действует "красный" уровень погодной опасности. Ожидается, что температура пойдет на спад в среду.

По данным ANSA, в Италии во вторник в 17 городах введут "красный" уровень погодной опасности, в среду - еще в одном городе.

В Лондоне в понедельник температура поднялась до 29,7о, превысив зафиксированную в 2001 году рекордно высокую температуру - 29,3о, пишет The Guardian.

По прогнозам метеорологической службы, в Англии в ближайшие дни температура превысит 30о, а в Лондоне и на юго-востоке Англии температура может подняться до 34о.

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