В ряде районов Азербайджана ожидаются дожди

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 29 декабря.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в некоторых местах туман, моросящий дождь. Ожидается северный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем – 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидается дождь, в горных районах - снег. Днем преимущественно без осадков. На отдельных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью будет от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 29-30 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.