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В ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и грозы, воздух прогреется до 34°

В ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и грозы, воздух прогреется до 34° В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
29 июня 2025 г. 12:51
В ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и грозы, воздух прогреется до 34°

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 июня ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 25-29° тепла. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни, град и туман. Ожидается временами усиливающийся умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем - 29-34° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 18-23° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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