В Баку усилился ветер, в ряде районов страны наблюдается туман
- 19 апреля, 2026
- 11:23
В Азербайджане к утру воскресенья наблюдается ясная погода, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
При этом ночью и утром в ряде западных районов страны шли дожди. Количество выпавших в Сядяряке составило 7 мм, в Ордубаде и Шахбузе - 3 мм, в Шаруре и Дашкесане - 2 мм, в Гяндже, Нахчыване, Джульфе, Гядабее, Нафталане, Шамкире, Загатале и Товузе - 1 мм.
Максимальная скорость западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Хызы достигла 17 м/с.
В Лерике, Сабирабаде, Билясуваре, Гёйгёле, Шамкире наблюдается туман, дальность видимости снизилась до 500 м.
