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В ряде районов Азербайджана идут дожди и наблюдается туман

В ряде районов Азербайджана идут дожди и наблюдается туман По данным 15:00 1 декабря, в столице и ряде районов Азербайджана наблюдается дождливая погода.
Экология
1 декабря 2024 г. 16:07
В ряде районов Азербайджана идут дожди и наблюдается туман

По данным на 15:00 1 декабря, в столице и ряде районов Азербайджана наблюдалась дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Кратковременные дожди прошли в Баку и некоторых районах Абшеронского полуострова, в Гяндже, Шеки, Огузе, Габале, Бейлагане, Имишли, Сабирабаде, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкаране и Астаре.

В Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакене, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Гобустане, Гусаре, Хачмазе, Сабирабаде, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Бейлагане, Астаре и Агдаме наблюдался туман.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 9° тепла, в Нахчыванской АР - 5° тепла, в равнинных районах - 10° тепла, а в горных - 1° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi ərazilərə yağış yağır, duman müşahidə olunur – FAKTİKİ HAVA

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