В ряде районов Азербайджана идут дожди и наблюдается туман

По данным 15:00 1 декабря, в столице и ряде районов Азербайджана наблюдается дождливая погода.

По данным на 15:00 1 декабря, в столице и ряде районов Азербайджана наблюдалась дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Кратковременные дожди прошли в Баку и некоторых районах Абшеронского полуострова, в Гяндже, Шеки, Огузе, Габале, Бейлагане, Имишли, Сабирабаде, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкаране и Астаре.

В Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакене, Шеки, Огузе, Габале, Шамахы, Гобустане, Гусаре, Хачмазе, Сабирабаде, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Бейлагане, Астаре и Агдаме наблюдался туман.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 9° тепла, в Нахчыванской АР - 5° тепла, в равнинных районах - 10° тепла, а в горных - 1° тепла.