    В ряде районов Азербайджана идет снег

    Экология
    04 апреля, 2026
    21:01
    К вечеру 4 апреля в ряде районов Азербайджана продолжаются осадки и грозы, в горных районах идет снег.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно информации, в Шахбузе, Шаруре, Ордубаде, Нахчыване, Сядяряке, Гедабейе, Гёйгёле, Товузе, Агстафе, Нафталане, Евлахе, Гяндже, Шамкире, Товузе, Балакене, Загатале, Хачмазе, Губе, Гусаре, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Халтане, Шабране, Гёйчае, Мингячевире, Зардабе, Сабирабаде, Ханкенди, Ходжалы, Губадлы, Шуше идут дожди, а в Кяльбаджаре, Хыналыге, Шахдаге, Грызе, Дашкесане, Сарыбаше (Гах), Лачыне - снег.

    В Ярдымлы сегодня в период с 17:00 до 17:10 выпал град диаметром 1,3 мм.

    В настоящее время в ряде районов дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Дашкесане достигла 20 м/с , в Гёйчае, Лерике, Тертере, Зардабе - 18 м/с, в Агсу - 16 м/с.

    Погода в Азербайджане Национальная служба гидрометеорологии
