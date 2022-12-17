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В реки Беситчай и Хекери выпущены мальки рыб

В реки Беситчай и Хекери выпущены мальки рыб В реки Беситчай и Хекери выпущены мальки рыб.
Экология
17 декабря 2022 г. 18:40
В реки Беситчай и Хекери выпущены мальки рыб

В реки Беситчай и Хекери выпущены мальки рыб.

Как передает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР), представитель Службы охраны биологического разнообразия Рашад Аллахвердиев отметил, что при участии сотрудников МЭПР, специального представителя президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе Вахида Гаджиева и специального представителя президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района Эмина Гусейнова в реки выпущено 200 000 мальков рыб.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBəsitçay və Həkəri çaylarına balıq körpələri buraxılıb

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