В регионах Азербайджана периодически фиксировались молнии, наблюдался дождь ливневого характера

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов на 21:00 4 июня в Джейранчеле, Дашкесане, Гедабее, Губе, Гёйгеле, Агдаме, Товузе, Агстафе, Евлахе, Гяндже, Шамкире, Грызе, Губе, Гусаре, Тертере, Нахчыване пер

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов на 21:00 4 июня в Джейранчёле, Дашкесане, Гедабеке, Губе, Гёйгеле, Агдаме, Товузе, Агстафе, Евлахе, Гяндже, Шамкире, Грызе, Губе, Гусаре, Тертере, Нахчыване периодически фиксировались молнии, наблюдался дождь ливневого характера.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, на участке Гудьялчай-Гымыл Губинского района около 20:28-20: 32 выпал мелкозернистый град.

В реках наблюдается относительно стабильная водность.