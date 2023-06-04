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В регионах Азербайджана периодически фиксировались молнии, наблюдался дождь ливневого характера

В регионах Азербайджана периодически фиксировались молнии, наблюдался дождь ливневого характера По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов на 21:00 4 июня в Джейранчеле, Дашкесане, Гедабее, Губе, Гёйгеле, Агдаме, Товузе, Агстафе, Евлахе, Гяндже, Шамкире, Грызе, Губе, Гусаре, Тертере, Нахчыване пер
Экология
4 июня 2023 г. 23:41
В регионах Азербайджана периодически фиксировались молнии, наблюдался дождь ливневого характера

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов на 21:00 4 июня в Джейранчёле, Дашкесане, Гедабеке, Губе, Гёйгеле, Агдаме, Товузе, Агстафе, Евлахе, Гяндже, Шамкире, Грызе, Губе, Гусаре, Тертере, Нахчыване периодически фиксировались молнии, наблюдался дождь ливневого характера.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, на участке Гудьялчай-Гымыл Губинского района около 20:28-20: 32 выпал мелкозернистый град.

В реках наблюдается относительно стабильная водность.

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