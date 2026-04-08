В регионах Азербайджана усилятся осадки и ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ + ОБНОВЛЕНО
- 08 апреля, 2026
- 16:56
В связи с ожидаемой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах ветреной погодой на 9 апреля объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Так, в Агстафе, Газахе, Гяндже, Мингячевире, Барде, Тертере, Агдаме, Кяльбаджаре, Евлахе, Зардабе, Гёйчае, Гусаре, Балакяне, Загатале, Шеки, Гахе, Габале, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Нефтчале, Гёранбое, Дашкесане, Нафталане будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого будет усиливаться до 20,8-28,4 м/сек., что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве районов будет преобладать северо-западный ветер со скоростью до 13,9-20,7 м/сек., что соответствует желтому уровню погодной опасности.
В большинстве районов Азербайджана 9 апреля ожидается дождливая погода.
В отдельных местах ожидается кратковременное усиление осадков, будут наблюдаться грозы и град.
В некоторых горных районах существует вероятность выпадения снега.