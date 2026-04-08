В регионах Азербайджана усилятся осадки и ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ + ОБНОВЛЕНО

В связи с ожидаемой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах ветреной погодой на 9 апреля объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Так, в Агстафе, Газахе, Гяндже, Мингячевире, Барде, Тертере, Агдаме, Кяльбаджаре, Евлахе, Зардабе, Гёйчае, Гусаре, Балакяне, Загатале, Шеки, Гахе, Габале, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Нефтчале, Гёранбое, Дашкесане, Нафталане будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого будет усиливаться до 20,8-28,4 м/сек., что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве районов будет преобладать северо-западный ветер со скоростью до 13,9-20,7 м/сек., что соответствует желтому уровню погодной опасности.

16:26

В большинстве районов Азербайджана 9 апреля ожидается дождливая погода.

В отдельных местах ожидается кратковременное усиление осадков, будут наблюдаться грозы и град.

В некоторых горных районах существует вероятность выпадения снега.