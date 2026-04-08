Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В регионах Азербайджана усилятся осадки и ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ + ОБНОВЛЕНО

    Экология
    • 08 апреля, 2026
    • 16:56
    В регионах Азербайджана усилятся осадки и ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ + ОБНОВЛЕНО

    В связи с ожидаемой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах ветреной погодой на 9 апреля объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Так, в Агстафе, Газахе, Гяндже, Мингячевире, Барде, Тертере, Агдаме, Кяльбаджаре, Евлахе, Зардабе, Гёйчае, Гусаре, Балакяне, Загатале, Шеки, Гахе, Габале, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Нефтчале, Гёранбое, Дашкесане, Нафталане будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого будет усиливаться до 20,8-28,4 м/сек., что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве районов будет преобладать северо-западный ветер со скоростью до 13,9-20,7 м/сек., что соответствует желтому уровню погодной опасности.

    В большинстве районов Азербайджана 9 апреля ожидается дождливая погода.

    В отдельных местах ожидается кратковременное усиление осадков, будут наблюдаться грозы и град.

    В некоторых горных районах существует вероятность выпадения снега.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Дождливая погода
    Rayonlarda yağıntı intensivləşəcək, külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Последние новости

    17:14

    Театр оперы и балета ответил на критику: Готовы и далее сотрудничать с Абдуллаевым и Адыгезаловым

    Искусство
    17:01

    АСА: В результате интенсивных дождей убытки понесли более 600 застрахованных лиц

    Финансы
    16:56

    В регионах Азербайджана усилятся осадки и ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ + ОБНОВЛЕНО

    Экология
    16:55

    Лидеры европейских государств поддержали перемирие США и Ирана

    Другие страны
    16:52

    Shell существенно увеличил выручку за счет эскалации на Ближнем Востоке

    Энергетика
    16:51

    Азербайджан принял новые госстандарты в транспортной сфере

    Бизнес
    16:51

    Байрамов и Кошербаев обсудили реализацию ключевых транзитных проектов

    Внешняя политика
    16:33

    IATA: Восстановление поставок авиатоплива займет месяцы, даже если откроется Ормуз

    Другие страны
    16:30

    Дэн Кейн: В Иране уничтожено 90% заводов по производству оружия

    Другие страны
    Лента новостей