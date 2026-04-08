    Rayonlarda yağıntı intensivləşəcək, külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    • 08 aprel, 2026
    • 16:42
    Rayonlarda yağıntı intensivləşəcək, külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bölgələrdə aprelin 9-da gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Belə ki, Ağstafa, Qazax, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Tərtər, Ağdam, Kəlbəcər, Yevlax, Zərdab, Göyçay, Qusar, Balakən, Zaqatala, Şəki, Qax, Qəbələ, İsmayıllı, Şamaxı, Qobustan, Neftçala, Goranboy, Daşkəsən, Naftalanda şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək. Bu da narıncı xəbərdarlığa uyğundur.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda əksər rayonlarda şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək. Bu da sarı xəbərdarlıq deməkdir.

    Azərbaycanın əksər rayonlarında aprelin 9-da hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.

    Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir.

    Bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.

    Hava proqnozu Hava xəbərdarlığı
    В регионах Азербайджана усилятся осадки и ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ + ОБНОВЛЕНО

