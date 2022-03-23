В регионах Азербайджана ожидается нестабильная погода

В Азербайджане сохранится дождливая погода.

В Азербайджане сохранится дождливая погода.

Об этом Report сообщила глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, в Баку и на Абшеронском полуострове начиная с 24 марта ожидается дождливая погода. Осадки прекратятся в первой половине 25 марта. Ночью и утром осадки примут интенсивный характер.

По словам У.Тагиевой, с 25 по 26 марта северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.

"До 26 марта в регионах Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами дождь, местами мокрый снег и снег. На отдельных территориях возможны интенсивные осадки, грозы и град. Будет преобладать западный ветер, местами с порывами до 20-25 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках, кратковременные паводки и сели в некоторых реках Лянкярано-Астаринского региона", - добавила У.Тагиева.

Глава службы отметила, что дороги в горных районах покроются льдом.