В регионах Азербайджана идут интенсивные дожди, на реках прошли сели

В регионах Азербайджана наблюдается нестабильная погода.

В регионах Азербайджана наблюдается нестабильная погода.

Как сообщает Report , об этом заявил представитель Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев.

По его словам, в Евлахе, Гобустане, Грызе, Шахдаге, Шамахы, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Шабране, Халтане, Гядабейе, Хыналыге идут интенсивные дожди.

"На реках Вялвялячай, Джагаджугчай, Агчай и Чимичай в Губинском районе прошли сели. Аналогичное явление в настоящее время наблюдается на реке Гильгильчай в Шабранском районе", - отметил А.Вердиев.

Представитель Гидрометслужбы также обратился к населению на фоне наблюдающейся в регионах нестабильной погоды.

"Во время селей рекомендуем оставаться в безопасных местах вдали от берегов рек", - добавил он.