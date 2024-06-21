В регионах Азербайджана идут интенсивные дожди, на реках прошли сели

В регионах Азербайджана наблюдается нестабильная погода.
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По его словам, в Евлахе, Гобустане, Грызе, Шахдаге, Шамахы, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Шабране, Халтане, Гядабейе, Хыналыге идут интенсивные дожди.
"На реках Вялвялячай, Джагаджугчай, Агчай и Чимичай в Губинском районе прошли сели. Аналогичное явление в настоящее время наблюдается на реке Гильгильчай в Шабранском районе", - отметил А.Вердиев.
Представитель Гидрометслужбы также обратился к населению на фоне наблюдающейся в регионах нестабильной погоды.
"Во время селей рекомендуем оставаться в безопасных местах вдали от берегов рек", - добавил он.