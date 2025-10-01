Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В рамках BCAW2025 состоялся круглый стол по развитию устойчивой строительной среды

    Экология
    • 01 октября, 2025
    • 16:05
    В рамках BCAW2025 состоялся круглый стол по развитию устойчивой строительной среды

    В рамках Бакинской недели климатических действий (BCAW2025) состоялся круглый стол на тему "План развития устойчивой строительной среды в Азербайджане".

    Как сообщает Report, на мероприятии выступили лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи, старший советник компании HLCCT по вопросам строительной среды Алида Салех, глава Глобального договора ООН в Азербайджане Самир Мамедов и другие гости.

    В ходе обсуждений отмечено, что на сектор строительства приходится 21% от общего объема выбросов парниковых газов, а здания обеспечивают 40% решений, необходимых для удвоения темпов улучшения энергоинтенсивности к 2030 году.

    Также подчеркнуто, что в Азербайджане в 2022 году на строительный сектор приходилось 16% выбросов CO₂ от сжигания топлива (16 млн тонн CO₂).

    Отмечено, что в рамках подготовки к СОР29 ведущие строительные компании Азербайджана подписали документ об обязательствах, в котором говорится, что они внесут свой вклад в ограничение выбросов разработав "Дорожную карту устойчивой строительной среды в Азербайджане" в сотрудничестве с Глобальным договором ООН.

