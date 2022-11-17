В пяти районах выявлены факты незаконной вырубки деревьев

В Низаминском, Наримановском, Сабунчинском районах города Баку, а также в Хачмазском и Агдамском районах выявлены факты незаконной вырубки деревьев.

В Низаминском, Наримановском, Сабунчинском районах города Баку, а также в Хачмазском и Агдамском районах выявлены факты незаконной вырубки деревьев.

Об этом Report сообщил официальный представитель Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов.

В ходе расследования было установлено, что вследствие вырубки деревьев природе нанесен ущерб на сумму 72 420 манатов:

"По фактам были составлены акты, собранные материалы направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для дачи правовой оценки".