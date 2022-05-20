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В правоохранительные органы передано 124 дела о незаконной вырубке деревьев

В правоохранительные органы передано 124 дела о незаконной вырубке деревьев В этом году в правоохранительные органы передано 124 дела, связанных с незаконной вырубкой деревьев в Азербайджане.
Экология
20 мая 2022 г. 17:14
В правоохранительные органы передано 124 дела о незаконной вырубке деревьев

В этом году в правоохранительные органы передано 124 дела, связанных с незаконной вырубкой деревьев в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По словам начальника службы, этот показатель за прошлый год составил 431: "Большая часть вырубок приходится на Баку".

Х.Ализаде призвал строительные компании не строить здания в районах с большим количеством деревьев: "Готовится проект, предусматривающий увеличение размера штрафов за незаконную вырубку деревьев, а также осуществление других жестких карательных мер. Возможно введение ограничения на деятельность некоторых строительных компаний".

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Версия на азербайджанском языке Bu il qanunsuz ağac kəsimi ilə bağlı 124 iş hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim olunub

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