В правоохранительные органы передано 124 дела о незаконной вырубке деревьев

В этом году в правоохранительные органы передано 124 дела, связанных с незаконной вырубкой деревьев в Азербайджане.

В этом году в правоохранительные органы передано 124 дела, связанных с незаконной вырубкой деревьев в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По словам начальника службы, этот показатель за прошлый год составил 431: "Большая часть вырубок приходится на Баку".

Х.Ализаде призвал строительные компании не строить здания в районах с большим количеством деревьев: "Готовится проект, предусматривающий увеличение размера штрафов за незаконную вырубку деревьев, а также осуществление других жестких карательных мер. Возможно введение ограничения на деятельность некоторых строительных компаний".