В поселке Ходжасан прошла очередная акция по посадке деревьев

В поселке Ходжасан города Баку прошла акция по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".
Как сообщает Report, мероприятие было организовано совместно Министерством экологии и природных ресурсов и Агентством по разминированию Азербайджана.
При участии представителей обоих ведомств и волонтеров были посажены эльдарские сосны и оливковые деревья.
Целью акции по посадке деревьев является поощрение расширения зеленых зон, охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и вклад в борьбу с изменением климата.