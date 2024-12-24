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В поселке Ходжасан прошла очередная акция по посадке деревьев

В поселке Ходжасан прошла очередная акция по посадке деревьев 18:56
Экология
24 декабря 2024 г. 19:40
В поселке Ходжасан прошла очередная акция по посадке деревьев

В поселке Ходжасан города Баку прошла акция по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано совместно Министерством экологии и природных ресурсов и Агентством по разминированию Азербайджана.

При участии представителей обоих ведомств и волонтеров были посажены эльдарские сосны и оливковые деревья.

Целью акции по посадке деревьев является поощрение расширения зеленых зон, охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и вклад в борьбу с изменением климата.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili”ndə ağacəkmə aksiyaları davam edir

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