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В Баку ожидаются дожди, в ряде районов страны выпадет град

В Баку ожидаются дожди, в ряде районов страны выпадет град В Баку и на Абшеронском полуострове 6 января ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, в первой половине дня местами возможны кратковременные дожди.
Экология
5 января 2025 г. 12:55
В Баку ожидаются дожди, в ряде районов страны выпадет град

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 января ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, в первой половине дня местами возможны кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться в пределах 70-80%.

В районах Азербайджана местами также ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег. В отдельных районах возможны интенсивные осадки. Днем осадки постепенно прекратятся. Местами прогнозируется туман. Западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 7-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Yeni ilin ilk iş günündə yağış və qar yağacaq

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