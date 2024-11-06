В ОТГ планируют разработку новой платформы сотрудничества по религии и экологии

В ОТГ планируют работать над созданием новой платформы, которая обеспечит взаимодействие религии и экологии.

В ОТГ планируют работать над созданием новой платформы, которая обеспечит взаимодействие религии и экологии.

Как сообщает Report, об этом директор проектов Организации тюркских государств (ОТГ) Эрсин Айдоган заявил в среду на панельной дискуссии во второй день Бакинского глобального саммита религиозных лидеров.

Он подчеркнул, что страны-участники ОТГ установили прочное сотрудничество в 35 различных областях.

"Три года назад по инициативе Управления мусульман Кавказа Азербайджана мы начали проводить совместную работу в религиозной сфере, в связи с чем был создан Совет мусульманского религиозного сотрудничества ОТГ. С тех пор мы организовали пять различных встреч с руководителями религиозных учреждений", - добавил он.

По словам Айдогана, страны ОТГ определили новую сферу кооперации - климат, напомнив, что в этом месяце впервые соберутся министры охраны окружающей среды ОТГ.

"Вдохновленные этим форумом, мы будем работать над созданием новой платформы, которая позволит объединить религиозные и экологические темы", - заключил он.