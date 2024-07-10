В некоторых реках Азербайджана ожидаются кратковременные паводки и сели

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18, ночью и утром - местами до 20-23 м/с. В первой половине дня в некоторых частях полуострова возможны осадки.

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18, ночью и утром местами до 20-23 м/с. В первой половине дня в некоторых частях полуострова возможны осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

11-13 июля в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки, в отдельных местах ливневого характера, не исключаются грозы и град. Скорость восточного ветра усилится до 15-18, местами - 20-23 м/с.

Ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные паводки и сели.