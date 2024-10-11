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В некоторых реках Азербайджана ожидаются кратковременные паводки и сели

В некоторых реках Азербайджана ожидаются кратковременные паводки и сели 12 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и грозы, в районах в ближайшие четыре дня температура воздуха понизится на 5-10 градусов.
Экология
11 октября 2024 г. 16:38
В некоторых реках Азербайджана ожидаются кратковременные паводки и сели

12 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и грозы, в районах в ближайшие четыре дня температура воздуха понизится на 5-10 градусов.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В районах Азербайджана с вечера 11 октября по 15 октября ожидаются нестабильные погодные условия, дожди и грозы.

В отдельных местах (Нахчыванская АР, Газах-Гянджа, Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, не исключается град, в высокогорных районах выпадет снег. Температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

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