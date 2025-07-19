В некоторых районах Азербайджана в ближайшие три дня ожидается сильный ветер

В некоторых районах Азербайджана в ближайшие три дня ожидается сильный ветер

С 20 по 22 июля в ряде регионов Азербайджана ожидается усиление ветра.

https://images.report.az/photo/31a04802-ef7d-3dda-ab77-6fd23efc5667.jpg https://images.report.az/photo/31a04802-ef7d-3dda-ab77-6fd23efc5667.jpg

С 20 по 22 июля в ряде регионов Азербайджана ожидается усиление ветра. Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, опубликовано предупреждение желтого уровня. Согласно прогнозу, в течение трех дней в Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Зангилане, Бейлагане, Физули, Имишли, Агстафе, Газахе, Гяндже, Товузе, Гёйгёле, Шемкире, Самухе, Дашкесане, Гедабее, Джабраиле, Тертере, Барде, Геранбое, Нафталане, Евлахе, Мингячевире, Гёйчае, Уджаре, Агдаше, Балагане, Закатале, Шеки, Гахе, Огузе, Зердабе, Сабирабаде, Гаджигабуле, Сальяне, Саатлы, Нефтчале, Джалилабаде, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Гобустане, Хызы, Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязене и Гусаре периодически будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Növbəti üç gündə bəzi bölgələrdə güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ