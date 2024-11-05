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В некоторых районах Азербайджана скорость ветра достигает 28 м/с

В некоторых районах Азербайджана скорость ветра достигает 28 м/с По данным на 15:00 5 ноября, в некоторых районах Азербайджана сохраняется ветреная погода.
Экология
5 ноября 2024 г. 15:17
В некоторых районах Азербайджана скорость ветра достигает 28 м/с

По данным на 15:00 5 ноября, в некоторых районах Азербайджана сохраняется ветреная погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Службе отметили, что скорость северо-западного ветра в Балакяне достигает 28 м/с, в Мингячевире и Шеки - 25 м/с, в Исмаиллы, Тертере и Гёйчае - 22 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

В Баку и на Абшеронском полуострове порывы ветра достигают 20 м/с, в Нефтчале - 20 м/с, в Лерике, Агдаме и Загатале - 18 м/с, в Джейранчёле - 16 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

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