В некоторых районах Азербайджана прошли ливни, выпал град, в Гирдманчае сошел сель

6 июня по данным на 21:00 в Нахчыване, Шахбузе, Дашкесане, Гедабее, Гяндже, Агстафе, Джейранчеле, Габале, Гахе, Шамахе, Гобустане, Шахдаге, Огузе, Губе, Шабране, Алтыагаче, Халтане, Гусаре, Грызе, Исмаиллы, Шеки наблюдался дождь, временами принимавший лив

6 июня по данным на 21:00 в Нахчыване, Шахбузе, Дашкесане, Гедабее, Гяндже, Агстафе, Джейранчеле, Габале, Гахе, Шамахе, Гобустане, Шахдаге, Огузе, Губе, Шабране, Алтыагаче, Халтане, Гусаре, Грызе, Исмаиллы, Шеки наблюдался дождь, временами принимавший ливневый характер.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в результате проливного дождя в высокогорных селах Исмаиллинского района (Лагич, Арагит, Йухары Джулйан, Дахар, Йухары Зарнава, Гарагая и др.) около 19:45 в Гирдманчай сошел сель.

Около 18:25 на территорию Гедабейского района выпал град диаметром 8 мм.

Северо-западный ветер усилился до 18 м/с в Нафталане, Агдаме и до 23 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн достигла 3,3 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове 20-24, в Нахчыване 23-30, в горных районах 15-18, в низменных районах 26-30 градусов тепла.