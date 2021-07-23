В некоторых районах Азербайджана пройдут грозы, дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 июля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25 градусов, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 23-25 градусов, днем 30-32 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы – повысится с 752 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах - Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов, а на южных пляжах - Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 26-27 градусов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу синоптиков, 24 июля на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В некоторых районах Азербайджана пройдут грозы, дожди, временами интенсивного характера в основном в северных и западных районах, есть вероятность выпадения града. Прогнозируется западный ветер, местами с порывами. Температура воздуха ночью составит 21-26 градусов, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 12-17 градусов, днем 20-25 градусов тепла.